Papež se omluvil za utrpení dětí v bývalých církevních školách v Kanadě

Papež František se omluvil domorodým obyvatelům Kanady za utrpení, které děti jejich předků musely snášet v internátních církevních školách od 19. století do druhé poloviny minulého století. Papež to učinil při audienci, na níž přijal zástupce Métisů, Inuitů a další domorodých národů. Jejich představitelé žádají i omluvu na kanadském území, což by mohl papež podle agentury EFE udělat koncem července.