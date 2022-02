Muž měl v první třídě letadla znásilnit cestující, zadrželi ho hned po přistání

V letadle United Airlines směřujícím z New Jersey do Londýna řešila posádka závažný čin. V první třídě měl jeden z pasažérů údajně znásilnit ženu, zatímco ostatní spolucestující spali. Muž byl po přistání okamžitě zadržen policií, která ho podrobila výslechu. O případu informoval deník The Sun.