Kritizovaný šéf WHO Tedros: úspěšný politik a spojenec Číny

Tedros Adhanom Ghebreyesus se stal prvním šéfem WHO, který byl zvolen na základě hlasování členských zemí OSN, a ne na základě voleb výkonného výboru WHO. Získal 133 hlasů, zatímco Brit David Nabarro jen 50. Pro etiopského kandidáta hlasovalo mimo jiné 50 z 54 afrických států.

I když vystudoval londýnskou školu hygieny a tropické medicíny a má doktorát z imunologie nakažlivých chorob, nikdy nepracoval jako doktor, zatímco Nabarro se podílel na zvládnutí ptačí chřipky a cholery na Haiti a eboly v západní Africe.

Podle listu The New York Times Ghebreyesus, který celý život pracoval jako úředník a politik v době, kdy byl etiopským ministrem zdravotnictví, ututlal epidemie cholery v Etiopii v letech 2006, 2009 a 2011 s tím, že šlo jen o akutní průjmy. Země to hájila tím, že provádět testy v odlehlých oblastech je těžké. Tedros Ghebreyesus to označil za pomlouvačnou kampaň protikandidáta.

Nesporné zásluhy však má Ghebreyesus na potlačení výskytu spalniček, malárie a také růstu počtu nakažených HIV. Za jeho vedení se podařilo otevřít tisíce zdravotních středisek s desetitisíci zdravotníky.

Podpora z Číny

V roce 2012 se Ghebreyesus stal etiopským ministrem zahraničí. Podařilo se mu dosáhnout navýšení pomoci pro Etiopii z Číny, v letech 2015 a 2016 to bylo 16 milionů dolarů, v letech 2011 a 2017, tedy v době, kdy nebyl šéfem diplomacie, dalších 44 milionů.

Předtím od roku 2000 poskytla Čína Etiopii jen 345 000 dolarů. Čína po zvolení Ghebreyesuse zvýšila i podporu WHO. Zatímco v roce 2016 to bylo 23 milionů, v roce 2019 už 38 milionů a pro rok 2020 slíbila dalších 57 milionů. Příspěvky dalších velkých zemí, USA, Ruska, Japonska a Německa přitom zůstávaly stejné nebo klesaly. USA ale dávají nejvíc – 513 milionů dolarů.

Ghebreyesus byl v lednu v Pekingu, kde hovořil i prezidentem Si Ťin-pchingem a ocenil zemi za to, jak dokázala zareagovat na epidemii a jak jednala rychle a transparentně. Čína přitom dlouho o novém typu zápalu plic neinformovala. První případ z Wu-chanu je už z listopadu 2019, o nové nemoci informoval Peking WHO až 31. prosince, ale Světová zdravotnická organizace to hned nesdílela s dalšími zeměmi.

Číma sice už 7. ledna zveřejnila genetickou informaci nového koronaviru, ale až do 20. ledna neinformovala o přenosu nemoci mezi lidmi.