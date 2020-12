Kaczyňski naznačil odchod

„Jakmile ustoupí koronavirus, proběhnou volby ve (vládní straně) PiS (Právo a spravedlnost). Nyní ještě budu kandidovat na jejího předsedu, ale je to už naposledy. Je třeba věřit velké instituci, jakou je katolická církev, kde je kanonický věk (pro odchod kardinálů do penze) 75 let,“ řekl 71letý Kaczyňski a dodal: „To ale neznamená, že pokud mě zvolí, budu v čele PiS do dovršení takového věku, možná odejdu dříve. Bylo by to však rozhodnutí strany, v níž je mnoho mladých, energických lidí a bez problémů by mě mohli v jejím čele nahradit.“