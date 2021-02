Filipíny vymění sestry za vakcíny

Tento strop by ale Manila byla ochotna výměnou za vakcíny zrušit. Takto získané dávky by podle Alice Visperasové z ministerstva práce země použila na očkování zdravotníků odcházejících do zahraničí a statisíců Filipínců, kteří se po ztrátě práce kvůli koronavirové krizi naopak vracejí do vlasti. Celkem Filipíny potřebují 148 milionů dávek vakcín, aby plně naočkovaly dvě třetiny své populace.