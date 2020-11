Facebook zrušil stránku mezinárodní střelecké federaci

„Od středečního večera jsme zaslali podpůrnému týmu facebooku nespočet dotazů, oficiální žádost o obnovu stránky dali i naši právníci. Bohužel jsme ale stále nedostali žádnou reakci,” řekla listu The Times of India členka správní rady ISSF Anna Leščikovová.

„Považujeme smazání stránky za naprosto nepřijatelné. Je to oficiální stránka sportovní federace propagující zdravý životní styl a olympijského ducha. V našem sportu není žádná agrese - pouze krása, zdatnost a technologie. Pokud by se ti, kteří zablokovali náš účet, alespoň podívali na přenosy ze sportovní střelby, které mimochodem pravidelně vysíláme na facebooku, tak by to věděli,” dodala ruská funkcionářka Leščikovová.