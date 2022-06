Dutrouxův „dům hrůzy“ nahradí zahrada

Lidé v Marcinelle to vítají. „Dutroux byl potrestán, to stačí, my na ulici chceme zapomenout,“ řekla belgické stanici RTBF jedna z místních žen.

Dutrouxův dům však nezmizí úplně. Přežije jeho podzemní část, skrýše ve sklepě, kde pedofil věznil své oběti a kde dvě z nich zemřely.