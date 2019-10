Britové by měli zvolit nový parlament 12. prosince

Opoziční strany podpořily konání předčasných voleb poté, co lídři sedmadvaceti zemí Evropské unie souhlasili s odkladem brexitu. Británie, která měla z EU odejít již ve čtvrtek 31. října, má nyní čas do konce ledna příštího roku. Pokud se podaří v britském parlamentu schválit vyjednanou brexitovou dohodu s EU dříve, bude moci země odejít k prvnímu dni následujícího měsíce. I to však záleží na výsledku voleb a následném rozložení sil v budoucím zákonodárném sboru.