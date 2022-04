Běženci museli na konec pořadníku. Potvrzovací e-mail od Britů se ztratil

Někdejší personalistka Tetjana Bilousová s dcerami Zlatou (11) a Marijou (9) byly mezi prvními, které se přihlásily do systému, který Britové pro uprchlíky z Ukrajiny před dvěma týdny spustili.

Brity Hugha a Lauru Colvinovy, kteří se jich rozhodli ujmout, v pondělí úřady informovaly, že žádost schválily, a Bilousové odeslaly potřebné dokumenty k cestě do země. Ukrajinka však e-mail nedostala a britské ministerstvo vnitra trvalo na tom, že potvrzení o kladně vyřízené žádosti nelze poslat znovu.

„Byla to naprostá kafkárna,“ řekl Colvin listu The Daily Telegraph. „Nejdřív nám nabídli, že máme počkat, až nás kontaktuje pracovník určený pro tento případ. Nikdo takový ale nebyl, protože případ už byl rozhodnutý,“ dodal. „Řekl jsem, že je to nesmysl, což mi potvrdili, ale řekli, že takové jsou instrukce,“ konstatoval Colvin.