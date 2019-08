V Mekce začíná muslimská pouť, přijelo přes 1,8 milionu lidí

Přes 1,8 milionu věřících dorazilo z ciziny do saúdskoarabské Mekky, aby vykonalo letošní muslimskou pouť. Obřady začínají v pátek oblečením poutníků do bílého bezešvého oděvu, obcházením svatyně Kaaby a přecházením nebo přebíháním mezi pahorky Safá a Marva. Pouť do Mekky patří k pěti pilířům islámu a má ji nejméně jednou za život vykonat každý věřící, jemuž to zdravotní stav dovolí.