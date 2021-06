Nová koaliční vláda v Izraeli získala důvěru, přísahu složil nový premiér

V osmičlenné koalici jsou tři pravicové, dvě centristické a dvě levicové strany a vůbec poprvé v historii arabská strana UAL. Bennett vede malou ultranacionalistickou stranu Jamina a izraelská pravice ho kritizuje za to, že byl ochoten vstoupit do koalice s centristou Lapidem a levicí. Z poslaneckých lavic Likudu na něj v neděli před hlasováním o důvěře volali "lhář a zločinec". Bennett proto zvýšil hlas, když řekl: "Jsem hrdý na to, že mohu zasedat s lidmi různých názorů. Vzali jsme na sebe odpovědnost v rozhodující chvíli." Dodal, že alternativou k současné vládě bylo uspořádat další volby, které by byly páté za dva a půl roku.