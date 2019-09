Netanjahuův Likud podle odhadů těsně prohrál předčasné volby v Izraeli

Těsným výsledkem skončily úterní předčasné parlamentní volby v Izraeli. Podle prvních odhadů by se měla stát vítězem centristická koalice Modrá a bílá někdejšího šéfa armády Benny Gance. Získat by měla mezi 32 až 34 křesly v parlamentu, napsala agentura DPA. Těsně za ní by měl skončit pravicový Likud dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua.