Hamás vypálil na Izrael dvě stě raket, přibyly další dvě oběti

Nad Tel Avivem se podle tiskových agentur ozývaly výbuchy. Ve městě Lod na předměstí Tel Avivu propukly nepokoje mezi arabskou menšinou. List The Times of Israel informoval, že v Lodu raketa zasáhla vůz s 40letou ženou a sedmiletou dívkou. Podle starosty města obě patřily k arabské komunitě. The Jerusalem Post označil oběť za muže a dodal, že zemřelo při střetech na izraelské straně už pět lidí. Dvě ženy zemřely v úterý odpoledne v Aškelonu a jedna v Rizon Lezionu.