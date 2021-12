Emiráty odstoupily od nákupu amerických stíhaček, bojí se nové studené války

Dodal, že „Spojené státy zůstávají preferovaným dodavatelem pokročilé obranné techniky a jednání F-35 by se v budoucnu obnovit“.

„Bojíme se tenké linie mezi aktuální soutěží (mezi Čínou a USA) a novou studenou válkou,“ řekl diplomatický poradce Emirátů Anvar Gargaš, co vedlo Emiráty k odstoupení od plánovaného kontraktu.

Americké ministerstvo zahraničí poté sdělilo, že chce splnit smlouvu, která byla uzavřena poté, co byly loni navázány diplomatické styky mezi Emiráty a Izraelem, který má ve výzbroji F-35.

Potvrdil to i tiskový mluvčí Pentagonu John Kirby: „Americké partnerství se Spojenými arabskými emiráty je strategické a mnohem komplexnější než jeden obchod se zbraněmi.“

Zdůraznil přitom, že podmínky a omezení spojení s pořízením F-35 jsou pro všechny stejné, USA je odmítly dodat Turecku poté, co si pořídilo ruský systém protivzdušné obrany S-400.

V případě emirátů Spojené státy tlačily, aby ustoupily od pořízení telekomunikačních sítí od firmy Huawei. Tvrdily, že by čínská technologie mohla představovat bezpečnostní hrozbu pro americké zbraňové systémy.

Podle ní se nyní jedná, jak zajistit, aby Emiráty mohly být zařazené do programu F-35.

Představitelé Emirátů však pochybují, že by síťové technologie od Huaweie představovaly hrozbu, která by mohla umožnit nabourat se do systému F-35.