Bez svých lidí neodejdu, odmítl Brit evakuaci z Afghánistánu

Farthing u námořnictva sloužil 22 let, bojoval například v roce 2006 v afghánské provincii Hílmand. O rok později založil zvířecí útulek, který pojmenoval po prvním zachráněném psovi Nauzád. Zaměstnal 25 Afghánců, mezi nimiž jsou první tři afghánské veterinářky.

Za minulé vlády v 90. letech Tálibán ženám nedovoloval chodit do práce a neschvaloval ani zvyk chovat psy jako společníky. Podle některých muslimů jsou to nečistá zvířata.

Řekl, že nejnebezpečnější je situace na letišti, kde uvnitř jsou Britové a Američané a venku davy lidí a kontrolní stanoviště Tálibánu. "Problémy nevytváří Tálibán, ale to množství zoufalých lidí bez víz a pasů, kteří se snaží dostat do letadel mířících do Ameriky," řekl Farthing.