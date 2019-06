Novinky, ČTK

USA se chystaly udeřit před pátečním rozbřeskem, nejpozději kolem 19. hodiny washingtonského času (1:00 SELČ). Akci předcházela rozsáhlá debata nejvyšších amerických bezpečnostních poradců a vedení Kongresu v Bílém domě, což listu potvrdilo několik vysokých amerických představitelů.

Trump původně schválil údery na několik cílů, jako jsou radary a raketové baterie. Letouny už byly ve vzduchu a lodě na svých pozicích, ale ve chvíli, kdy přišel příkaz k zastavení akce, ještě nebyly žádné střely odpáleny, cituje NYT svůj zdroj.

Bílý dům a Pentagon odmítly zjištění listu komentovat, ale nepožadovaly stažení materiálu.

Důvod zrušení zatím není jasný



Podle listu není jasné, zda Trump zrušil údery proto, že se změnil názor, nebo kvůli obavám administrativy ohledně logistiky nebo strategie.

Americký F/A-18E Super Hornet z perutě VFA 103 Jolly Rogers přistává na lodi USS Abraham Lincoln

FOTO: Reuters

Stanice BBC také poznamenala, že není jisté, jestli byla akce zcela zrušena, nebo jen pozastavena a odložena.

Trump se během dne vyjadřoval o válce s Íránem nejasně. Na dotaz, zda je připraven do ní jít, řekl: „Zjistíte to.“ Na jedné straně řekl: „Írán udělal velkou chybu“, zároveň ale také zdůraznil, že mohlo jít z íránské strany o omyl.

Schumer: Trump se k válce dopotácí



Podle agentury AP ministr zahraničí Mike Pompeo a bezpečnostní poradce John Bolton tlačili na tvrdý postup, zatímco vedení Kongresu vyzývalo k opatrnosti.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů demokratka Nancy Pelosiová řekla, že USA „nemají chuť válčit s Íránem”.

Místo, kdy byl sestřelen dron RQ-4C podle amerických údajů. Vyznačeno je místo střelu a teritoriální vody Íránu a Ománu.

FOTO: ČTK/AP

„Prezident třeba nemá chuť jít do války, ale on i administrativa se do ní možná dopotácejí,“ komentoval to předseda demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.

„Vláda se angažovala v něčem, co bych nazval uměřenou odpovědí,“ charakterizoval plánovaný úder předseda Senátu republikán Mitch McConnell.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Pentagon zveřejnil video, na kterém stoupá kouř z dronu sestřeleného Íránem

Odveta za sestřelení dronu

Íránské revoluční gardy ve čtvrtek sestřelily americký špionážní bezpilotní stroj RQ-4C Triton za 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun), který létá ve výšce až 18 kilometrů a má vytrvalost před 24 hodin. [celá zpráva]

Íránský systém protivzdušné obrany Chordad 3 použitý k sestřelení dronu RQ-4C

FOTO: Reuters TV, Reuters

Írán tvrdí, že dron sestřelil jeho systém protivzdušné obrany středního dosahu Chordad 3, který se dostal do výzbroje revolučních gard v roce 2014. Místo starších střel Tair používá novější střely Sajjad SD2C s dostupem až 27 km. Radar může navádět současně dvě střely.

Americké ozbrojené síly tvrdí, že se incident odehrál v mezinárodním vzdušném prostoru. Podle íránských revolučních gard byl stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím, na provincií Hormuzgán. Teherán chce záležitost řešit na půdě OSN.

Americký bezpilotní stroj RQ-4 Global Hawk za 130 milionů dolarů (téměř tři miliardy korun)

FOTO: Reuters

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodě mrazu od minulého roku, kdy Trump oznámil, že Spojené sáty odstupují od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Následně Washington uvalil na islámskou republiku nové sankce. Teherán v reakci sdělil, že v červenci přestane ustanovení dohody dodržovat, a v posledních dnech zintenzivnil produkci nízko obohaceného uranu.

Moderátor Trumpovi blízké televize Fox News Sean Hannity ve svém čtvrtečním večerním programu říkal, že by Trump měl brzy vyhlásit válku Íránu. Pravil, že pokud jsou mullové dost chytří, rychle se chytnou mizející šance na vyjednání míru, jinak by je Trump měl „vybombardovat do pekla”.

Protesty demokratů

Na zveřejnění zprávy okamžitě zareagovali demokraté. Senátorka Elizabeth Warrenová z Massachusetts na Twitteru uvedla, že pro eskalaci napětí s Íránem není žádné ospravedlnění.

„Donald Trump slíbil přívést vojáky domů. Místo toho, aby je stáhnul, podněcuje další zbytečný konflikt,” poznamenala senátorka.