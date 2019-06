Novinky

Syrská vláda rekrutovala tisíce bojovníků různých frakcí protirežimní Svobodné syrské armády z oblastí, kde byla opozice poražena v letech 2017 a 2018. Šlo zejména o Východní Ghútu a provincie Kunejtra, Homs a Dara´a.

„Syrský režim od začátku roku 2019 přesouval značný počet bývalých bojovníků FSA z provincií Dara´a a Kunejtra na bojiště v severních oblastech provincie Hama a jižních oblastech provincie Idlib. Režim je zapojil do bojů proti opozici, aby vyřešil nedostatek mužů ve svých řadách,“ uvedl aktivista z Dara´a Ajman abú Nukta.

Padli v bojích proti svým bývalým druhům



Mnozí také padli poté, co vládní síly vystupňovaly 6. května ofenzívu v Idlibu.

„Slušný počet bývalých bojovníků FSA se zapojil do bojů na severu Hama a od první bitvy jich bylo mnoho zabito. Zatím nejsou přesné statistiky ohledně počtu bývalých bojovníků FSA, kteří se přidali k režimním silám, ale jsme si jisti, že velký počet z těch, co bojují na frontě, jsou bojovníci FSA z různých oblastí. Mnoho jich přišlo z Dara´a , Rif Dimašku, Homsu a Kunejtry,“ řekl plukovník Mustafa Bakkúr, který velel skupině Džaíš Izza spadající též pod FSA.

Následky náletu na vesnici u Marat Numánu v Idlibu

FOTO: ČTK/AP

Že jsou bývalí bojovníci FSA nasazeni proti svým někdejším spolubojovníkům, potvrdil i mluvčí Národní fronty osvobození spadající pod FSA kapitán Nadži abú Hudajfa: „Na bitevním poli často bojujeme s bývalými bojovníky FSA, kteří v posledních pár letech dosáhli dohody o usmíření s režimem.“

Dezerce a fatva



Podle dalšího aktivisty z Dara´a Jásína Kadaha z jejich zapojení do bojů na severu Sýrie režimní síly těžily. Nasazeni byli do první linie. Bývalý bojovník FSA, který se pak přidal k vládní Páté legii, řekl Al-Monitoru: „Bojoval jsem v řadách Páté legie na frontě ve venkovské oblasti Hama. Dorazili jsme počátkem května na základě přímých rozkazů ruských sil. Bitva začala hned. Byla ostrá, ale byli jsme schopni postoupit a proniknout do Kalak Madiku, jenže mnoho z nás při operaci zahynulo.”

„Tři moji blízcí přátelé z Kunejtry byli zabiti a já jsem se začal bát o svůj život, protože jsem byl během bitvy několikrát skoro zabit. 20. května jsem dostal čtyřdenní opušťák, abych mohl navštívit svou rodinu ve vesnici v Kunejtře, ale když opušťák končil, tak jsem se 25. května nevrátil a skrýval se ve vesnicích v Kunejtře. Režimní síly a jejich ruští spojenci chtěli, abychom bojovali proti bývalým spojeneckým bojovníkům, a to je pro mě osobně těžké. Cítil jsme se jako zrádce, zradil jsem krev mučedníků,“ dodal.

Kadah ještě uvedl, že jich také dost dezertovalo a někteří byli popraveni za to, že nesplnili rozkaz: „Přes sto bojovníků z Dara´a dezertovalo a odmítlo se vrátit na frontu. Většinou se vrátili do rodných měst.”

Nálet na Habít na jihu provincie Idlib

FOTO: ČTK/AP

Jedním z důvodů může být i fatva, kterou vydala 31. května opoziční Syrská islámská rada. Ta zakazuje bývalým bojovníkům FSA vstoupit do vládních sil. Označila to za velký zločin a napomáhání nevěřícím a cizincům proti muslimům.

Časté přebíhání

Bývalí bojovníci FSA také působili od roku 2018 v tzv. jeruzalémské brigádě, která bojuje po boku vládních sil. O tom, jak se se přelévají bojovníci, svědčí případ Muhammada Haíby, který bojoval v salafistické Armádě Islámu (Džaíš Islám), jež byla součástí FSA, aby se pak přidal k jeruzalémské brigádě. Ta nabrala 150 bojovníků FSA.

Syrské vládní síly ale pokračují v tlaku na skupinu Haját Tahrír aš-Šám, která je napojená na Al-Káidu. V sobotu padlo v bojích v provincii Hamá 35 lidí, z nichž bylo 26 příslušníky vládních sil.

Boje pokračují

Tvrdé jsou boje v Džibínu a Tall Malahu na severozápadě provincie Hamá. Tam padlo od začátku června na obou stranách na 100 lidí.

Tyto střety potvrzují to, že se nedodržuje příměří, o kterém ve středu informovalo Rusko, uvedla ČTK.

Ve čtvrtek si nálety syrských vládních vojsk a jejich ruských spojenců vyžádaly 28 mrtvých včetně sedmi civilistů. Ten den bylo také ostřelováno minomety turecké pozorovací stanoviště.

Od konce dubna si boje v oblasti vyžádaly mezi civilisty 390 mrtvých.