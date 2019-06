Novinky

Turecko je jedním z devíti původních partnerů programu JSF, jehož výsledkem je Lockheed Martin F-35 Lightning II. Do vývoje letadla vložilo přes 1,25 miliardy dolarů, uvedl server National Defense. Výměnou za to se podílí na výrobě letadla. Turkish Aerospace Industries vyrábí a montuje střední část trupu, dveře výzbrojních šachet, kompozitové součásti vstupu vzduchu a kompozitové díly pro povrch letadla, vypočetl turecký podíl server Flight Global.

„Turecký průmysl vyrábí 937 dílů,“ uvedla na konci minulého týdne tajemnice amerického ministerstva obrany Ellen Lordová, která má na starosti pořizování vybavení armády a jeho údržbu. „U více než 400 dílů je jediným výrobcem. Proto spolupracujeme s Lockheed Martinem jako výrobcem letadla a firmou Pratt & Whitney jako výrobcem motoru na nalezení alternativních zdrojů,” dodala.

Zdržení dodávek

Pentagon už ukončil plán opravovat motory Pratt & Whitney F135, které letadlo pohánějí, v Turecku. Místo toho se budou opravovat na dvou místech v Evropě. Turečtí dodavatelé by měli být nahrazeni začátkem příštího roku.

I tak to ale bude znamenat zdržení při dodávkách. Podle loňského vyjádření tehdejšího ministra obrany Jamese Mattise by mohlo dojít ke zdržení mezi 18 až 24 měsíci při dodávkách 50 až 75 letadel. Lordová je přesvědčena, že dopad bude menší, ale neupřesnila ho.

Dvojice britských letadel F-35B Lightning II

FOTO: Eddie Keogh, Reuters

Zrušení dodávek do Turecka však bude mít dopad i na výrobce. Sto objednaných kusů se výraznou měrou podílí na exportu. Jde o čtvrtého největšího zájemce o typ po USA, Japonsku a Velké Británii. Do Evropy by se mělo dodat do roku 2030 378 strojů F-35. Objednávky pro evropské země NATO se přitom už seškrtaly. Itálie snížila po nástupu nové vlády objednávku z 131 na 90 strojů. Nově je sice objednává Polsko, zájem má i Řecko a opatrný zájem daly najevo i Rumunsko a Španělsko, tam ale rozhodnutí nepadlo.

Turecko pod tlakem

Spojené státy odmítají Turecku dodat objednané stroje, pokud si pořídí ruský protiraketový systém S-400. Bojí se, že by takto mohlo Rusko získat údaje o F-35 a dozvědět se, jak S-400 použít proti Lightningu II.

Američtí senátoři už v dubnu uvedli v komentáři pro list The New York Times: „Na konci roku bude mít Turecko na své půdě buď pokročilá letadla F-35, nebo ruský systém protivzdušné obrany S-400. Pořízení S-400 Tureckem by bylo v rozporu s jeho závazky vůči NATO.“

Prezidenti USA a Polska Donald Trump a Andrzej Duda s manželkami sledují průlet F-35 nad Bílým domem.

FOTO: Alex Brandon, ČTK/AP

„Žádná F-35 nikdy nepřistane na turecké půdě. Turecký podíl na programu F-35 včetně výroby dílů a údržby a oprav bude ukončen a turecké firmy budou vyřazeny z dodavatelského řetězce,“ dodali senátoři s tím, že by si Turecko mohlo pořídit antirakety Patriot. Ty USA napřed Turecku odmítaly dodat, pak s tím souhlasily, ale podmínky byly podle Turků horší než ruské.

Lordová vyjádření senátorů mírnila: „Žádné z kroků, které podnikáme, nejsou nezvratné. Pokud se Turecko rozhodne odstoupit od nákupu S-400, budeme se těšit na obnovení normální aktivity v rámci programu.“

Šance pro Boeing

Stávající potíže ale nahrávají firmě Boeing. Ministerstvo obrany si u něj chce objednat 12 kusů nové verze letitého stroje F-15X, což by byly první F-15 objednané od roku 2001. Důvodem je rychlé zastarávání flotily strojů F-15C/D/E.

Letectvo není plánem nadšeno a raději by mělo nové F-35, protože má stále ve výzbroji 80 procent letadel čtvrté generace a F-35 jsou navíc o něco levnější. Pokud by však dodávky F-35 začaly váznout, jiná možnost by nebyla.