Novinky, ČTK

Bortnikov v hlavním městě Tádžikistánu Dušanbe na schůzce šéfů bezpečnostních služeb zemí, jež bývaly součástí Sovětského svazu, upozornil, že různé teroristické skupiny mají materiál k výrobě chemických zbraní: „Byly získány spolehlivé informace o tom, že si bandité osvojili nové prostředky a metody provádění podvratných akcí. Zločinci disponují materiály, technologiemi a infrastrukturou k výrobě chemických zbraní.”

Extremisté přitom k útokům dokážou použít i bezpilotní letouny.

„Obzvláště znepokojivý je přesun teroristických skupin na sever Afghánistánu,” varoval Bortnikov. V oblastech Afghánistánu u hranic postsovětských republik je podle něj připraveno na 5000 bojovníků hlásících se k teroristické organizaci Islámský stát: „Velkou část z nich tvoří občané postsovětských zemí, kteří bojovali v Sýrii.”

Představují nebezpečí, protože v domovských středoasijských republikách se spolčují s místními zločineckými gangy, které se zabývají pašováním narkotik a převaděčstvím. Takto získané prostředky včetně prostředků z nucené práce pak radikálové využívají k zvýšení svých bojových schopností, mezi migranty však hledají i nové stoupence

Globální hrozba útoků trvá



„Navzdory značným ztrátám v Sýrii a v Iráku si mezinárodní teroristické skupiny s podporou zahraničních sponzorů udržují schopnosti podnikat útoky na celém světě,” varoval Bortnikov. Podle něj se sice byly „velké skupiny džihádistů poraženy, ale nyní se zkoušejí přeskupit v zónách mimo kontrolu syrské vlády”, další se zase dávají dohromady v uprchlických táborech.

K útokům chtějí vůdci radikálů využít i vracející se ženy a děti: „Víme o záměrech pohlavárů mezinárodních teroristických organizací využít ke svým cílům vdovy, ženy a děti bojovníků, které se vracejí do zemí svého původu.” Proto je podle něj nutné pečlivě zkoumat, z koho by mohl být potenciální sebevražedný útočník nebo ideový propagátor terorismu.

Upozornil, jak je důležitá spolupráce postsovětských zemí při boji s terorismem a včasné předávání údajů o podezřelých. Zmínil, že ve spolupráci s Běloruskem se podařilo zabránit dalšímu rekrutování bojovníků Islámského státu na internetu. Kazašská tajná služba předala zadržené podezřelé tajným službám sousedních zemí - čtyři do Uzbekistánu, jedenáct do Tádžikistánu a tři do Kyrgyzstánu.

Nebezpečí protiislámského terorismu

Bortnikov však upozornil i na hrozbu protiislámských teroristických útoků. „Protiislámský terorismus je další vážnou hrozbou.” Dal ho do souvislosti s růstem nacionalismu a xenofobie i s migrací a malou schopností části migrantů se přizpůsobit podmínkám v zemích, kam přišli.