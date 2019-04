Novinky, ČTK

Republikánský senátor Ben Sasse podle Reuters řekl, že rozhodnutí Washingtonu bude důležitým krokem v americké kampani maximálního tlaku na Teherán.

„Formální označení a jeho důsledky mohou být nové, ti hrdlořezové z íránských revolučních gard jsou ale teroristé už dlouho,” citovala agentura Reuters ze senátorova prohlášení.

Pentagon se k otázce odmítl vyjádřit a odkázal na ministerstvo zahraničí. Ani to, ani Bílý dům se nechtěly k této informaci vyjádřit. Pokud se potvrdí zpráva listu, bude to poprvé, co Washington formálně označí ozbrojené síly jiného státu za teroristickou skupinu, zdůraznila agentura Reuters.

Strach z odvetných kroků



O zařazení íránských revolučních gard, jejichž součastí jsou elitní jednotky Al-Kuds, se v USA hovoří už léta. Jeho zastáncem je ministr zahraničí Mike Pompeo, který dříve stál v čele CIA.

Americká armáda a Ústřední zpravodajská služba (CIA) ale mají pochybnosti ohledně efektivity chystaného kroku, obávají se jeho dopadu na své příslušníky v regionu. Kritici nápadu varují, že by mohl vést k odvetným krokům ze strany nepřátelských režimů vůči příslušníkům americké armády a zpravodajských služeb.

Obava je oprávněná. ”Jestli budou revoluční gardy zařazeny na americký seznam teroristických skupin, my umístíme armádu té země (USA) na černou listinu teroristů hned vedle Islámského státu,” oznámil po zveřejnění spekulace na svém twitterovém účtu předseda íránského parlamentního výboru pro národní bezpečnost Hešmatolláh Faláhat Píšeh. Podobná slova vyřkl už v roce 2017 velitel revolučních gard Muhammad Alí Džafárí.

Íránské revoluční gardy (známé pod názvem Pasdaran) byly vytvořeny po revoluci v roce 1979 na její obranu proti zahraničním a vnitřním hrozbám. V Íránu mají gardy významnou politickou a ekonomickou váhu. Jejich součástí jsou elitní jednotky Al-Kuds, které mají moderní výzbroj a podporují spojence Íránu. Bojují po boku jednotek syrského prezidenta Bašára Asada a pomáhaly irácké armádě porazit Islámský stát. Podporují i libanonské hnutí Hizballáh.

Americká vláda významně zasáhla íránské revoluční gardy v roce 2018, když uvalila sankce na desítky jednotlivců a firem, které je financují. Už v roce 2007 obvinilo americké ministerstvo financi síly Al-Kuds z „podpory terorismu“ a označilo je jako íránskou „hlavní paži vykonávající jeho politiku podporující teroristy a vzbouřence“.