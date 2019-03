Novinky

Čtyřicetiletý lékař strávil přes 400 dní v zajateckém táboře, kde skončil poté, co byl zajat, když se pokoušel utéct z Rakky, kterou osvobodili příslušníci SDF v říjnu 2017.

Dr Muhammad Saqib Raza, jailed by #Kurds, begs to be allowed back in the #UK! Like if Aribert Heim was to be allowed back in Austria! Why Heim? Both on the side of the thugs committing crime against humanity; Dr Raza even looks like Heim.#TwitterKurdshttps://t.co/eyymM0W0nx pic.twitter.com/wuqe8QhaxL — Ramyar Hassani (@RamyarHassani) 24. března 2019

Na své pacienty se obrátil s emotivním textem: „Když jste hledali pomoc, staral jsem se o vás jako o členy své rodiny. Nyní jsem uvízl ve vězeňském pekle a nikdo se o to nestará. Moji pacienti, možná se budete starat. Prosím vás, své pacienty, abyste mi pomohli vrátit se za to, co jsem pro vás udělal. Pomáhal jsem stovkám z vás v Leicesteru, v Londýně, v Bournemouthu, Poolu, Chelmsfordu a Oxfordu během osmi let, kdy jsem byl plastickým chirurgem britské zdravotní služby. Žádám vás, abyste na protest zvedli své hlasy a pomohli mi dostat se domů.“

Bojovníci Islámského státu s rodinami, kteří se vzdali

FOTO: Rodi Said, Reuters

Obrátil se na ně poté, co mu ministerstvo vnitra odmítlo návrat, protože má dvojí občanství. On sám tvrdí: „Jsem synem Anglie, ale ztratil jsem víru v národ, který se zříká vlastních.

„Britská vláda mi dokonce nechce ani dát šanci prokázat mou nevinu, kdy by mě přepravila zpátky do Anglie, aby zkontrolovala mé dokumenty a záznamy. Během 419 dnů, co jsem na místě, které se nehodí ani pro psy a kočky, za mnou dokonce nepřišel ani jeden britský zpravodajský důstojník, aby mne vyslechl,“ dodává.

Raza odešel do Sýrie v roce 2017 poté, co se radikalizoval. Nechal si narůst plnovous, nosil tradiční oděv a snažil se radikalizovat i své kolegy. V práci ho kvůli tomu varovali. V Británii zanechal svého čtyřletého syna a ženu, která se s ním po odchodu rozvedla. Tvrdil, že odešel, protože vztah se už hroutil a on nechtěl platit za rozvod 200 tisíc liber.

Podle svých slov si v Turecku uvědomil, jak lidé v Sýrii trpí, a proto zamířil do Turky provozované nemocnice v Sýrii, aby tam týden pomáhal. „Bůh mi dal měkké srdce,” uvedl. Cestou byl údajně unesen a prodán radikálům z Islámského státu.

Dopaden byl po pádu Rakky v říjnu 2017 a SDF ho obvinily, že je džihádista. Neuvěřily jeho výpovědi, že jen pomáhal jako zdravotník, protože měl u sebe laptop a 13 tisíc eur. Nedokázal vysvětlit, odkud má peníze a proč mu je nevzali. Podle SDF peníze svědčí o tom, že podporoval IS.

Není to jediný rozpor. Na humanitární mise se třeba většinou nejezdí jen na týden.

Raza si také stěžuje, že je ve vězněn v bloku, kde jsou bojovníci IS a dokonce jeden britský, kterého se údajně bojí, protože prý byl příslušníkem rozvědky IS. „Chtěl bych se dostat z této pekelné díry. Nikdo nenávidí více tyhle stínače hlav z IS než já. Mým jediným zločinem je, že jsem muslim. Kdybych byl žid nebo křesťan, lidé by věřili, že jsem humanitární pracovník a ne terorista.“

Po návratu by se chtěl prý vrátit k práci lékaře, k ženě i synovi, kterého neviděl dva roky, a také by chtěl učit lidi, jak čelit výzvám, aby se se připojili k radikálním organizacím: „Myslím si, že mě bůh potrestal za to, že jsem oklamal svou ženu.“

Britské ministerstvo vnitra se k jeho žádosti odmítlo vyjádřit.