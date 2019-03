Akunjee řekl, že má „jasné, ale nepotvrzené zprávy“ o smrti syna Jarreda, který byl jen dva týdny starý. Dodal, že dítě mělo britské občanství. Spojené království sice Shamimu Begumovou zbavilo občanství, ale syn se jí narodil ještě před tímto krokem, tudíž měl občanství britské.

We have strong but as yet unconfirmed reports that Shamima Begums son has died . He was a British Citizen.