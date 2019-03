Novinky, ČTK

Při útoku, k němuž došlo ve 3:30 u vesnice N´ima deset kilometrů východně od palestinského Ramalláhu, byl vážně zraněn izraelský voják a lehce zraněn jeden pohraničník. Vojáci pak zahájili palbu, dva z útočníků zastřelili a jednoho zranili, uvedl list The Times Of Israel.

Armáda dodala, že nešlo o nehodu: „Od začátku vyšetřování to vypadá, že šlo o útok. Teroristé narazili svým vozidlem do skupiny vojáků, kteří stáli u silnice vedoucí do vesnice.”

V N´imě předtím vojáci podnikli razii. Když se vraceli, jejich nákladní auto se porouchalo.

Izraelští vojáci na místě palestinského útoku autem

FOTO: Mohamad Torokman, Reuters

Palestinské radikální hnutí Hamás útok ocenilo, protože prý ukazuje, že „palestinský národ bude pokračovat ve svém boji proti okupantovi, dokud nedosáhne svých práv a neosvobodí svou zem“.

USA ruší konzulát pro Palestince



Palestinci zaútočili v den, kdy Spojené státy začleňují svůj jeruzalémský konzulát pro palestinskou agendu do nové ambasády USA v Jeruzalémě, která byla otevřena loni v květnu. Z konzulátu se nově stane „oddělení pro palestinské záležitosti” na velvyslanectví v Izraeli. V praxi to znamená, že úřad nebude používat oddělený komunikační kanál s Washingtonem pro informace týkající se Izraele a Palestinců.

Izraelští vojáci na místě útoku

FOTO: Mohamad Torokman, Reuters

Rozhodnutí snížit status svého diplomatického zastoupení pro palestinská území oznámil Washingtonu loni v říjnu. Poradce palestinského vůdce Mahmúda Abbáse Nabíl Šás již pak uvedl, že krok USA porušuje minulé dohody a je pokračováním Trumpovy politiky uznání Jeruzaléma jako izraelského hlavního města: „Teď ruší poslední spojení s palestinským národem.“