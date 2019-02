Jaroslav Zbožínek, Jeruzalém, Právo

Památník Jad vašem byl založený v roce 1953, dokumentuje historii židovského národa v období holokaustu a uchovává památku na šest milionů Židů, kteří se stali oběťmi nacistického vyhlazování.

Premiér Andrej Babiš s manželkou Monikou v památníku jad vašem

FOTO: Tsafrir Abayov, ČTK/AP

Babiš si v Jeruzalémě také prohlédl rozhlednu Ester, jejímž autorem je český architekt Martin Rajniš. Dřevěná věž ve tvaru kvetoucího kaktusu stojí ve městě od roku 2017. Má symbolizovat blízký vztah Česka a Izraele.

Premiér Babiš navštívil v Jeruzalémě věž Ester českého architekta Martina Rajniše.

FOTO: Eliška Naegele, ČTK

Rozhledna byla na svém nynějším místě instalována dočasně, letos bude přemístěna do jeruzalémského parku Gazel. Podle českého velvyslance Martina Stropnického bude přesun financovat izraelská strana. Do dvou měsíců se věž začne rozebírat a ještě letos by měla být zpřístupněna na novém místě.

Na závěr pobytu v Izraeli navštívil Babiš v Tel Avivu Centrum pro mír a inovace, které nese jméno po legendě izraelské politiky a nositeli Nobelovy ceny za mír, bývalém prezidentovi Šimonu Peresovi. Ten ho založil v roce 1996 jako neziskovou nevládní organizaci, která se zasazuje o trvalý mír, technologický pokrok a inovace na Blízkém východě.

Babiš ve středu opět potvrdil, že přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma není na pořadu dne, a to i vzhledem k zamrzlému mírovému procesu mezi Izraelci a Palestinci.

„Je to globální téma, které souvisí s řešením palestinské otázky,“ řekl premiér.