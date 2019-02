Právník rodiny dívky v neděli uvedl, že ona i její dítě jsou v dobrém zdravotním stavu.

Begumová v rozhovoru se zpravodajem Sky News několik hodin po porodu uvedla, že nedělala nic nebezpečného a poslední čtyři roky byla ženou v domácnosti. Požádala svou rodinu, aby nevzdávala snahu dostat ji zpátky do Británie, i když jim dřív „vrazila facku do tváře”, když se odmítala vrátit.

Než v 15 letech odcestovala přes Turecko do Sýrie, zradikalizovala se prý sledováním videí po internetu. Prý nevěděla, do čeho jde, a doufá, že ji část lidí pochopí.

IS bride Shamima Begum full transcript: 'I did have a good time there' https://t.co/uK9yWaodl7