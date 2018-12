Novinky

„Jestliže to (zvolení) bude demokratické a věrohodné, pak by to měl každý zvážit,“ řekl Mevlüt Çavuşoğlu k případné spolupráci s Asadem.

Turecký ministr ještě dodal podmínky: „Musí to být velmi věrohodné, transparentní, demokratické a spravedlivé volby. Nakonec by si měl syrský lid rozhodnout, kdo bude vládnout zemi po volbách.“

Na zvláštním zasedání také uvedl, že novou syrskou ústavu by měl navrhnout syrský lid: „Mělo by se to udělat pod záštitou OSN a mělo by to zahrnout každého, všichni oprávnění by měli mít možnost hlasovat.“ Podle něj by se měli hlasování účastnit i Syřané žijící v exilu, uvedl Çavuşoğlu podle listu Hürriyet.

Turecko Asada podporovalo až do propuknutí bouří během Arabského jara v roce 2011. Pak se od něj Ankara odvrátila a podporovala sunnitské protiasadovské skupiny.