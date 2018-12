„Katar se rozhodl opustit členství v OPEC k lednu 2019,“ řekl Saad Kaabi.

„Rozhodnutí o stažení reflektuje touhu Kataru soustředit se na plány rozvíjet a zvýšit produkci zemního plynu,“ dodal katarský ministr pro energetické otázky Saad Šarída Kaabi. Katar je už nyní největším producentem zkapalněného plynu na světě, ale jeho ropné zásoby nejsou tak velké.

„Jsme velmi realističtí, co se týká ropy nemáme velký potenciál, naším potenciálem je plyn,” dodal Kaabi. Zmínil, že rozhodnutí bylo těžké, ale jeho země má jen malý vliv na rozhodnutí OPEC. Slíbil, že země bude nadále plnit závazky kartelu, což umocnilo spekulace, že jde o politické rozhodnutí.

Katarský ministr pro energetiku Saad Šarída Kaabi.

FOTO: Naseem Zeitoon, Reuters

BBC uvedla, že rozhodnutí o odchodu ve skutečnosti může být ovlivněno špatnými vztahy se svými sousedy, především se Saúdskou Arábií, která má v OPEC rozhodující slovo a Katar kvůli jeho nezávislé politice izoluje. Spolu s dalšími zeměmi s ním přerušila dopravu, Rijád dokonce okolo Kataru plánuje prokopat kanál.

#BREAKING: In a shocking move that mixes #oil with Middle East politics, #Qatar announces it’s withdrawing from #OPEC from January 2019 | #OOTT