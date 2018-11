Novinky

Žena, jejíž celé jméno nebylo uvedeno, list ji uvádí jako H. Atr, řekla, že si zavražděného 59letého novináře před pár měsíci vzala. „Jako muslimská žena chci, aby byla plně uznána má práva,“ řekla, když vysvětlovala, proč se nyní přihlásila.

Jeden z novinářových dlouholetých spolupracovníků listu potvrdil, že byl svědkem na náboženském obřadu, který vedl profesor islámský studí a výuky na Otevřené americké univerzitě ve Virgínii Anwar Hajjaj.

H. Atr dodala, že červnový obřad byl tajný a nevěděla o něm ani Chášukdžího rodina. Proč svatbu tajil, nevysvětlila.

Žena uvedla, že žije v oblasti Perského zálivu a s novinářem se vídala při svých obchodních cestách do USA. Řekla, že se seznámili před deseti lety a loni začal jejich milostný románek. Novináře viděla naposled v září. „Nikdy si nemyslel, že by ho mohli zavraždit,“ dodala k jeho osudu. „Věděl, že by ho mohli unést a bít, ale nikdy si nemyslel, že by mohli dojít tak daleko, že by ho zabili.

Dodala, že fotografie ze svatby i dalších okamžiků, které spolu strávili, předala tureckým i saúdským úřadům, aby doložila svůj nárok. Listu ukázala i sms zprávy, které si oba vyměňovali.

Některé fotografií předaných saúdským úřadům, se objevily na twitterových účtech blízkých saúdskoarabskému režimu.

ظهور سيدة تدعى حنان تدعي انها زوجة #جمال_خاشقجي وان زواجهما تم في جامعه إسلامية في واشنطن pic.twitter.com/T1U2TudYTi — hala (@HalaElZieny) 17. listopadu 2018

Záběry z údajné Chašúkdžího svatby

Náhlé zjevení této ženy je překvapením pro Chášukdžího snoubenku Hatice Cengizovou: „Džamál mi nikdy o této ženě neřekl.“ Postupu Egypťanky, která se přihlásila až nyní, se podivovala: „Proč se pokouší změnit obraz, jaký mají lidé o Džamálovi? Co chce? Mám pocit, že je to pokus diskreditovat ho a poškodit jeho reputaci.“

Může ale jít o peníze. Pokud by H. Art byla skutečně manželkou, mohla by si klást nárok na část kompenzace pro příbuzné od saúdských úřadů.

Chášukdží, který se narodil v Medíně rodině s tureckými kořeny, se podle nekrologu v listu The Guardian oženil a rozvedl třikrát. Jeho první ženou byla Rawia Tunísí, se kterou měl dva syna a dvě dcery. Tři děti měly i americké občanství. Zda měl děti s dalšími ženami, se neví.

Ani manželství s Egypťankou by však nebránilo novinářovi si vzít Turkyni. Protože v muslimských zemích lze mít až čtyři manželky. V západních zemích by ale byla za jeho manželku uznána jen jedna, první, kterou si vzal.

Pokud by ale byl už ženat a vzal si v USA Egypťanku, tato svatba by nebyla americkými úřady uznána.