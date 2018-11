Novinky, ČTK

Američtí představitelé mají podle listu The Washington Post velkou důvěru v zjištění CIA, že vraždu novináře kritického k saúdskoarabskému režimu nařídil právě princ Muhammad bin Salmán, který zemi vládne. Informaci, že vraždu nařídil právě vládnoucí princ, získala i televize NBC od člověka, který je s vyšetřováním CIA obeznámen.

Ve zprávě je zmíněn i telefonát poradce korunního prince, který byl v Turecku s vražedným komandem a volal mu krátce po vraždě z 2. října. CIA ale svá zjištění odmítla televizi potvrdit.

BEZ KOMENTÁŘE: V Istanbulu se konal symbolický pohřeb zavražděného novináře Chášukdžího bez jeho přítomnosti

CIA se zaměřila na sledování telefonátů Chašúkdžího se saúdskoarabským velvyslancem v USA princem Chalídem bin Salmánem, který je bratrem korunního prince Muhammada. List The Washington Post uvádí, že s novinářem před jeho cestou na saúdský konzulát v Istanbulu, kde si chtěl vyřídit dokumenty pro svatbu se svojí tureckou snoubenkou, hovořil telefonicky saúdskoarabský velvyslanec ve Spojených státech.

Princ Chalíd bin Salmán Chášukdžímu sdělil, že si má dokumenty v Istanbulu vyzvednout, a ujistil jej, že mu tam nehrozí žádné nebezpečí. Hovor podle zdrojů listu uskutečnil na bratrův pokyn a tajná služba jej monitorovala.

List uvádí, že není jasné, zda velvyslanec věděl, že bude novinář zabit, ale že volal novináři na žádost svého bratra, korunního prince Muhammada bin Salmána.

Velvyslanec vše popírá



Saúdskoarabský ambasador na Twitteru popřel, že by se zavražděným žurnalistou hovořil, nebo mu ”z jakéhokoli důvodu” navrhoval, aby jel do Turecka. Uvedl, že s Chašukdžím byl naposled v kontaktu 26. října 2017: „Nikdy jsem s ním nemluvil po telefonu a nikdy jsem mu nenavrhoval, aby jel z jakéhokoli důvodu do Turecka. Žádám americkou vládu, aby zveřejnila jakoukoli informaci vztahující se k tomuto tvrzení.“

Velvyslanectví v prohlášení uvedlo: „Tvrzení v tomto domnělém hodnocení jsou lživá. Dále slyšíme různé teorie, aniž bychom viděli základ pro tyto spekulace.“

Případ ohrožuje spojenectví USA s Rijádem



Podle listu The Washington Post o svých zjištěních informovala CIA vládu a Kongres. Viceprezident Mike Pence, který je na konferenci v Papui-Nové Guinei, odmítl informaci americké rozvědky komentovat. Zdůraznil, že vražda Chášukdžího bylo zvěrstvo: „Spojené státy jsou připraveny pohnat k odpovědnosti osoby, které jsou za vraždu odpovědné.”

Dodal zároveň, že USA mají zájem na zachování dobrých vztahů se Saúdskou Arábií, jenže spojení korunního prince s úkladnou vraždou ztěžuje kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa snahu udržet vztah se svým saúdskoarabským spojencem.

Tělo Chášukdžího, jemuž byla podle saúdskoarabské prokuratury vbodnuta smrtící injekce, se zatím nenašlo. Po vraždě ho rozčtvrtili a ostatky předali místnímu spolupracovníkovi. Prokurátor obvinil jedenáct lidí a pro pět požaduje trest smrti.

Rijád původně vraždu popíral, přiznal ji až více než dva týdny poté, nicméně popřel, že by s činem měl cokoli společného korunní princ. Experti se však domnívají, že je nemožné, aby o ní nebyl informován a přinejmenším ji neschválil.