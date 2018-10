Saúdské komando se po vraždě novináře radovalo, tvrdí řidič, který agenty vezl

Podezřelé z vraždy saúdského novináře Džamála Chašukdžího, které zadrželi v Saúdské Arábii, Rijád do Turecka nevydá. Uvedl to v sobotu list Hürriyet. Současně zveřejnil výpověď tureckého řidiče, který část vražedného komenda vezl. Muži se prý po akci radovali a popíjeli. Velitel skupiny přitom patří do bezpečnostního týmu korunního prince Muhammada bin Salmána.