„Čtyři letadla ruské letecké skupiny ze základny Hmejmín v úterý zaútočila na objekty teroristické skupiny Fronta an-Nusra v provincii Idlib,“ uvedlo k náletům ruské ministerstvo obrany. Útoky provedly stroje Suchoj Su-30 a Su-34.

Terčem byla podle něj skladiště mimo obydlené oblasti, kde byly uschovány drony použité teroristy k útokům, a provincie Aleppo a Hamá. Při jednom z nich bylo poškozeno několik ruských letadel.

SOHR tvrdil, že bylo provedeno 30 náletů na 16 oblastí držených vzbouřenci v Idlibu a v horách provincie Latákíja. Vyžádaly si podle něj 13 civilních obětí.

Záběr z náletu na Idlib, který zveřejnilo ruské ministerstvo obrany.

FOTO: Reuters

Většina cílů se nacházela v oblasti kontrolované skupinou Haját Tahír aš-Šám, což je bývalá Fronta an-Nusra napojená na al-Káidu. Potvrdila to i sama skupina. Ta zveřejnila přes spřízněnou tiskovou agenturu Step News Agency záběry dýmu stoupajícího nad několika vesnicemi pod její kontrolou. Záběry pořídila civilní obrana Bílé přilby, která působí v rebely ovládaných oblastech.

Intensive air raids targeting #Jisr_Alshoughor and the villages in the western countryside of #Idlib, #WhiteHelmets teams are working to respond urgently to evacuate the wounded from the targeted areas. pic.twitter.com/yRttNptXG0