F-5F je odvozen je od Northropu F-5A z počátku šedesátých let, takže nejde o žádný stroj čtvrté generace, jako je F-15 nebo JAS 39-Gripen, ale o souputníka MiGu-21.

„Před hodinou byl 42 let starý americký F-5F použitý jako testovací stroj po vybavení íránského cvičného proudového letounu představen jako bojový letoun čtvrté generace navržený a vyrobený v Íránu,“ uvedl v úterý odborník na íránské letectvo Babak Taghvaee.

Stroje F-5E amerického námořnictva

FOTO: Northrop Grumman

Experti se jen nemohli shodnout, zda Írán drze vydával za své letadlo americký stroj, či šlo o kopii vyrobenou v Íránu. „Je možné, že Írán provedl reverzní inženýring F-5 a je schopen vyrábět doma vlastní verzi a ne jen dál používat stávající draky,“ sdělil Joseph Dempsey z Výzkumné asociace pro obrannou a vojenskou analýzu při Institutu pro strategická studia.

Íránská stíhačka Kowsar

FOTO: Profimedia.cz

Dempsey zmínil i odlišnosti, kokpit je digitální s dotykovými obrazovkami a vystřelovací sedadla jsou odvozena z ruských K-36 použitých v MiGu-29. Domnívá se však, že motor J85 zůstává americký.

Porovnání prototypu nově představeného íránského letounu s prototypem F-5F z roku 1974

Vyloučit, že šlo o nově vyrobený stroj, nejde, protože Irán dlouhodobě rozvíjel koncept F-5. Na konci devadesátých let představil kopii F-5 Azarachš, o níž se ale mnozí experti domnívali, že šlo jen o repasované Tigery II, a pak přišel s jejich verzí Saeqeh, což byla upravená F-5E se zdvojenou směrovkou, kterou Teherán okamžitě s typickým přeháněním označil za odpověď na F-18 Hornet.

Různé verze F-5 ve výzbroji Indonésie a USA, druhá je F-5F

FOTO: Northrop Grumman

Pod jménem Kowsar 88 byl původně představován cvičný letoun připomínající tchajwanský AT-3. Proč se za něj nyní začal vydávat F-5F, jasné není, ale Ruháního slova, že posílí odstrašovací kapacity země při konfrontaci s USA doplněná varováním „nepřítel by měl vidět, jak drahý by byl vpád do Íránu,“ naznačují, že jde o pokus posílit odhodlání íránského lidu v době, kdy Spojené státy opět na zemi uvalily sankce. Navenek ale působí kontraproduktivně. Ukazuje, že íránské letectvo zaostává, protože ostatní země na Blízkém východu už dávno Tigery II vyřadily.

Fast taxi of Kowsar-88 training jet in April 2018. It is domestically manufactured in #Iran. It was planned to be unveiled yesterday. But due to the sanctions it wasn't flyable. So they unveiled a rebuilt #US made F-5F which had tested Kosar's avionic instead of real "Kosar-88"! pic.twitter.com/qjjB2UJBpw