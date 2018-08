Novinky

Mezinárodní výbor Červeného kříže na Twitteru uvedl, že do jimi podporovaných nemocnic v oblasti byly přivezeny desítky mrtvých a zraněných. Vyzval k dodržování mezinárodních dohod. Šéf jemenské odbočky MVČK zdůraznil, že většina obětí je mladších deseti let, 29 mrtvých je mladších 15 let. Červený kříž už vyslal dodatečné dodávky zdravotnického vybavení do nemocnic, které se potýkají s náporem obětí.

Following an attack this morning on a bus driving children in Dahyan Market, northern Sa’ada, @ICRC_yemen- supported hospital has received dozens of dead and wounded. Under international humanitarian law, civilians must be protected during conflict. pic.twitter.com/x39NVB8G4p — ICRC Yemen (@ICRC_ye) 9. srpna 2018

Z náletu je obviňována Saúdská Arábie, která vede arabskou koalici podporující legálně zvoleného jemenského prezidenta Abda Mansúra Hádího.

Přímo k tomuto útoku se Saúdové nevyjádřili, ale nálety nepopřeli. Arabská koalice uvedla, že cílem náletů byly odpalovací rampy pro rakety.

Koalice odpovídala na opakované ostřelování Saúdské Arábie balistickými raketami šíitských vzbouřenců. Úlomky jedné této rakety ve středu zabily jednoho civilistu a zranily dalších jedenáct osob u Džinánu. Vzbouřenci se k vypálení rakety přihlásili.

Ošetřování dětí zraněných při náletu na Saadu

FOTO: Naif Rahma, Reuters

„(Letecké údery) byly v souladu s mezinárodním i humanitárním právem,” řekl mluvčí koaličních sil Turkí Malkí. Prohlásil, že koalice nikdy záměrně neútočila na civilisty, i když byly opakovaně bombardovány školy, tržiště, nemocnice i obytné čtvrtě. Malkí obvinil povstalce, že využívají děti jako lidské štíty.

Muž nese do nemocnice zraněného chlapce.

FOTO: Naif Rahma, Reuters

Kvůli vysokému počtu obětí některé státy v minulosti občas pozastavily dodávky zbraní a munice do Saúdské Arábie. Změnilo se to po nástupu Donalda Trumpa.

Zásah v Jemenu se protahuje



Prezident Hádí minulý měsíc v rozhovoru pro BBC přiznal, že vojenská intervence arabských zemí v Jemenu trvá déle, než se čekalo, ale že jakákoli jiná alternativa by byla mnohem horší.

Saúdská Arábie zasahuje v Jemenu na Hádího žádost od konce března 2015, kdy do rukou povstalců Húsíů padl přístav Aden a on musel utéci do Rijádu.

Nálet na jemenské hlavní město Saná

FOTO: Mohamed Al-Sayaghi, Reuters

Od roku 2014, kdy vzbouření Húsíové obsadili hlavní město Saná, si občanská válka v Jemenu vyžádala na 10 000 obětí. Několik miliónů lidí opustilo své domovy a bez mezinárodní pomoci se neobejde 22 miliónů Jemenců.

Bude ve hře Rusko?



Podle čtvrtečního sdělení týdeníku Newsweek se jemenští šíité obrátili na Rusko se žádostí o vojenskou pomoc. Žádné podrobnosti ale časopis nezveřejnil.