Syn chalífy Islámského státu padl v boji v Sýrii

Syn vůdce Islámského státu (IS) abú Bakra Bagdádího byl zabit v boji v se syrskými vládními vojsky a ruskými vojáky, uvedla na síti Telegram buňka IS operující v syrské provincii Homs. Hudhajfa Badrí měl zemřít při útoku komanda IS na elektrárnu v syrské provincii Homs, oznámila ve středu BBC.