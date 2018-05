Představitelé syrské vlády se odmítli vyjádřit, zda došlo k dohodě o evakuaci radikálů z tábora. Státní televize pouze zopakovala, že je armáda chce vypudit i ze zbylých opěrných bodů.

Na sociálních sítích se podle tureckého listu Hürriyet objevilo video s autobusy připravenými k odvozu radikálů, ale není jasné, zda bylo aktuální.

#ISIS Evacuation from Southern #Damascus in Silence of Government Media.



According to our field sources, this morning about 20 buses evacuated the unknown number of #ISIS terrorists from #Yarmouk camp.https://t.co/VsdaSegY1r