Novinky

„Turecko povolalo své velvyslance v Tel Avivu a ve Washingtonu ke konzultacím,“ řekl turecký vicepremiér Bekir Bozdağ po pondělním zasedání turecké vlády, uvedl list Hürriyet.

„Dnešek vstoupí do historie jako krvavé pondělí pro muslimy a islámské země,“ dodal Bozdağ. V pondělí při masových protestech na hranicích mezi Izraelem a Pásmem Gazy, kde 50 000 Palestinců demonstrovalo proti pokračující okupaci a přemístění amerického velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzalému, začaly izraelské bezpečnostní síly do rozvášněného agresivního davu střílet ostrými náboji.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Izraelská armáda střílí v Gaze při protestech proti přesunutí americké ambasády do Jeruzaléma

Vicepremiér dodal, že „Spojené státy porušily rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN tím, že otevřely ambasádu v Jeruzalémě.“

Palestinci odnášejí zraněného chlapce.

FOTO: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

I premiér Binali Yildirim se vyjádřil v podobném duchu, že jde o porušení mezinárodního práva a pravil, že přesto se „tvrdohlavě provedl přesun velvyslanectví“. „Jako Turecko ještě jednou odsuzujeme toto rozhodnutí a prohlašujeme je za prázdné,“ dodal Yildirim, „jako Turecko stojíme za našimi bratry, dokud nedosáhne Palestina svobody.“

„Ze solidarity s našimi palestinskými bratry vyhlašujeme třídenní národní smutek,“ řekl v Londýně prezident Erdogan. „Izrael je teroristický stát,“ dodal a označil zásah izraelských sil za „genocidu“.

Avizoval také jednání se zahraničními politiky: „Budu hovořit s několika vůdci včetně generálního tajemníka OSN.“

Turci v Istanbulu demonstrovali pod transparentem Jeruzalém patří muslimům.

FOTO: Osman Orsal, Reuters

Zásah také odsoudil také premiér Binali Yildirim: „Byl to zbabělý masakr.“

Podobně se vyjádřil i předseda opoziční Republikánské lidové strany CHP Kemal Kılıçdaroğlu, který také použil slova masakr a za zločin proti lidskosti.

Už pondělí se konala v Istanbulu velká demonstrace proti přemístění velvyslanectví pod heslem Jeruzalém patří muslimům.