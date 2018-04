Novinky

Emiráty informovaly o pronásledování s odvoláním na svůj úřad pro civilní letectví. Ten napsal: „Katarské stíhačky sledovaly a přiblížily se k letadlu, přičemž zmenšily vzdálenost na méně než dvě míle (tři kilometry). Výškový rozdíl činil činil 210 metrů, což bylo jen pár sekund od možné srážky. Bylo to nebezpečné přiblížení ohrožující životy cestujících.“

Podle agentury Nová Čína šlo o let společnosti Emirates EK 837 z Dubaje do Manámy. Emiráty si kvůli tomu budou opět stěžovat u mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO. To udělaly již v březnu kvůli dvěma jiným letům z Abú Zabí do Bahrajnu.

Obě země se navzájem obviňují z podobných incidentů od loňského června, kdy ostatní arabské země uvalily na Katar sankce kvůli jeho nezávislé politice, podpoře teroristů a vazbám na Írán. Se zemí přerušily politické a ekonomické styky a Katar se snaží izolovat.