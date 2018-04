Novinky

Představitel syrské armády sice popřel ve vyjádření pro agenturu AFP jakýkoli útok radikálů na vládní síly, ale ostřelování pozic armády z východního břehu Eufratu, kde ovládá IS několik vesnic, naznačilo, že zpráva bude podložená.

Ředitel SOHR Ramá Abdal Rahmán uvedl ve čtvrtek, „že pokusy IS postoupit k Majádínu pokračují“ a jsou vedené z pouště Badia. Podle něj šlo o největší útok IS od října 2017, kdy byl Majádín osvobozen.

V souvislosti s útokem je potřeba zmínit, že ve čtvrtek zaútočily na pozice IS v Sýrii u hranic s Irákem irácké bojové letouny F-16. Damašek jim k tomu dal souhlas.

Islámský stát stále kontroluje pět procent rozlohy Sýrie. Momentálně je pod tlakem jižně do Damašku, kde ovládá část okolí palestinského tábora Jarmúk, odkud se armáda snaží vytlačit vzbouřence. Islámský stát tam odmítl nabídku, že by mohl odejít, protože mu byla nabídnuta možnost odejít k hranicím Jordánska, zatímco on chce do provincie Idlíb, kterou ovládá radikální uskupení Haját Tahrír aš-Šám, jejíž jádro tvoří bývalá Fronta an-Nusra napojená na Al-Káidu.