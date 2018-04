Irácké F-16 bombardovaly pozice Islámského státu v Sýrii

Irácké bojové letouny F-16 napadly ve čtvrtek pozice Islámského státu (IS) v Sýrii, oznámila agentura Reuters. Útok se konal ve spolupráci s vládou v Damašku jen týden poté, co irácký premiér Hajdar Abádí řekl, že jeho země by se dokázala sama ubránit hrozbám radikálů za hranicemi.