„Podporujeme, že naši američtí, britští a francouzští spojenci jako stálí členové Rady bezpečnosti OSN převzali tímto způsobem zodpovědnost. Vojenská intervence byla potřebná a přiměřená," uvedla v prohlášení Merkelová. Útok byl podle ní potřebný, aby byla zachována situace, ve které je použití chemických zbraní mezinárodně zavrhováno. Nutné podle ní bylo také varovat režim v Damašku, aby se dalších podobných akcí vyvaroval.

Cílem úderů na výzkumná zařízení a vojenské základny v Sýrii bylo podle německé kancléřky „omezit schopnost režimu nasadit chemické zbraně a odradit jej od dalšího porušování úmluvy o chemických zbraních”.

Intervence podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu. Ve svém prohlášení zopakoval, že Aliance odsuzuje pokračující používání chemických zbraní Sýrií jako jasné porušování mezinárodních norem a dohod. Používání chemických zbraní je nepřijatelné a pachatelé se musejí ze svých činů zodpovídat, uvedl.

NATO považuje používání chemických zbraní za hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost a věří, že je důležité chránit Úmluvu o chemických zbraních. To vyžaduje kolektivní a efektivní reakci mezinárodního společenství, dodává se v prohlášení.

Izrael chce více



Nejmenovaný izraelský představitel v sobotu útok podle listu Ha´arec podpořil: „Loni dal Trump (při útoku střelami s plochou dráhou letu po použití sarinu v Chán Šajchúnu) jasně najevo, že použití chemických zbraní znamená překročení hranice. Dnes v noci pod americkým vedením Spojené státy, Francie a Velká Británie tuto hranici posílily.”

Útoky ocenil podle listu Jerusalem Post i Ofer Šelah ze strany Ješ Atid, který je členem bezpečnostního výboru. Podle něj je americko-britsko-francouzská akce oprávněná. „Izrael by měl říci prezidentu Trumpovi, aby zvážil svůj záměr odejít ze Sýrie. Když v oblasti není rovnováha, na jedné straně jsou západní síly, sunnitské státy a Izrael, nepřinese to nic dobrého trpícímu syrskému lidu.”

Útok přivítalo i turecké ministerstvo zahraničí. „Nahlížíme operaci podniknutou Spojenými státy, Spojeným královstvím a Francií jako adekvátní odpověď (na chemický útok v Dúmá).”

Mayová útok hájila, byť nebyl schválen parlamentem



Britská premiérka Tharesa Mayová útok hájila slovy: „To není zasahování do občanské války. To není změna režimu. Je to omezený a cílený útok, který nemůže dále zvýšit napětí v oblasti a při kterém se udělalo vše, aby se předešlo případným civilním obětem.”

Obhajovala také, že útok nařídila bez projednání v parlamentu: „Jsem přesvědčena, že bylo správné podniknout tuto akci v daném čase.” Podle ní si je Británie jistá, že za chemický útok v Dúmě je zodpovědný Asadův režim. Dodala, že útok byl podle ní správný a v národním zájmu.

Ministr obrany Gavin Williamson dodal, že útoky snížily schopnosti Bašára Asada použít chemickém zbraně.