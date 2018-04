6:36 - Útok byl podle Rusů veden na „syrskou vojenskou a civilní infrastrukturu”. USA, Británie a Francie útočily od 02:42 do 04:10 SELČ. Agentura TASS uvedla, že západních cílů bylo asi deset.

6:30 - Rakety spojenců podle ruského ministerstva obrany nezasáhly žádnou z obou ruských základen v Sýrii Tartús a Hmímím.

6:01 - Syrské sdělovací prostředky uvedly, že zásah je odsouzen k neúspěchu a nezachrání teroristy působící v Sýrii.

Stíhačky startují k úderu na Sýrii

FOTO: Social Media, Reuters

5:58 - Intervence v Sýrii podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu.

Video posted to Instagram appears to show multiple blasts in Damascus as US-led strikes on the Syria regime were carried out early Saturday morning. https://t.co/SUsdMJNAWF