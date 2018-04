Oldřich Danda (Balád), Právo

„Létáme hned po svítání, protože ještě není takové vedro,“ řekl Právu jeden z českých techniků. Teď na jaře se teplota vyšplhá na ještě přijatelných

30 stupňů, v létě to může být až dvojnásobek. Což je teplota, která už ohrožuje nejen lidi, ale i techniku. Stroje z Aera Vodochody ale zatím fungují bez větších závad.

Irácké vzdušné síly nakoupily 12 nepotřebných letounů od české armády před dvěma lety. Iráčtí piloti neměli příliš času na seznamování se s novými stroji, protože irácké velení poslalo L-159 ihned do bojů. V Baládu má letectvo kromě L-159 i americké stíhačky F-16.

„Iráčané jsou s českými stroji spokojeni, proběhlo přes dvě stě operačních letů, při nich bylo svrženo přes osm set bomb,“ řekl Právu velitel českého poradního týmu pilot Martin Jambor.

Máme dobré zkušenosti s českými letadly. Dříve jsme měli tři letky L-39 a L-29. Ty byly ale během válek zničeny nebo ukradeny. Samír Jawad

Po skončení války s islamisty jim práce neubylo, každý den piloti vyrážejí na cvičné lety. Pomoci by jim měla nová dvě dvoumístná letadla, která by měla z vodochodské továrny dorazit v nejbližší době.

Podle Jambora je poradní mise přínosná pro obě strany. „Iráčanům předáváme svoje dlouholeté zkušenosti, které s letounem máme, a zase vidíme, jak se letoun osvědčil při svém prvním bojovém nasazení,“ dodal pilot.

Představení letounu L-159 v Aero Vodochody

FOTO: Petr Horník, Právo

O letku 12 jednomístných a brzy dvou dvoumístných se zatím stará 12 iráckých pilotů a 114 techniků a inženýrů. Technickému personálu šéfuje Samír Jawad, který kromě technického vzdělání má nespornou výhodu, protože umí obstojně česky a české letouny dobře zná. Studoval v osmdesátých letech v Brně vysokou vojenskou školu. „Máme dobré zkušenosti s českými letadly. Dříve jsme měli tři letky L-39 a L-29. Ty byly ale během válek zničeny nebo ukradeny,“ řekl Právu Jawad.

Také s L-159, nástupcem slavného delfína (L-29) a albatrosu (L-39) jsou podle něj nadmíru spokojeni. „Je to jednoduchý a spolehlivý stroj. Ve válce s teroristy se osvědčil,“ dodal irácký inženýr.

Minulý týden vojáky v Iráku navštívila ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO). Podle ní Iráčané chtějí, aby čeští instruktoři v Baládu trénovali dál. „Zájem mají hlavně o techniky a inženýry. Aby se naučili, jak se k letounu chovat a sami ho připravit před vzletem,“ řekla.

Letouny L-159 v iráckých barvách vyráží do bitvy o Mosul. Pod křídly nesou dvě čtvrt tunové bomby.

FOTO: Oldřich Danda , Právo

Žáci našli yperit či sarin

Česká armáda má nyní v Iráku přes 50 vojáků na třech místech. Ministerstvo obrany chce příští rok posílit všechny jednotky a do Iráku pošle okolo 110 příslušníků. Okolo třiceti vojáků je v Baládu, z toho je sedm techniků a dva piloti. Jde již o pátou rotaci vojáků z letecké základny v Čáslavi. V Bagdádu na policejní akademii učí již přes půl roku sedm vojenských policistů a pět policistů z Policie ČR.

Nejčerstvější českou posilou v Iráku je protichemická jednotka. Na základně Al Taji, vzdálené 30 kilometrů na sever od Bagdádu, je 12 libereckých chemiků. Ti tady už dva měsíce cvičí 75 iráckých kolegů. Podle velitele jednotky majora Petra Breda jsou jejich iráčtí žáci často ostřílení vojáci se zajímavými poznatky z praxe. „Mají zkušenosti s nálezy laboratoří tzv. Islámského státu, ale i munice, která zde byla použita. Jedná se o yperit nebo sarin,“ řekl.

I jejich jednotka by měla příští rok posílit, protože podle informací Práva armáda uvažuje o tom, že by chemici neměli na starost pouze výuku iráckých kolegů, ale vyráželi by i do terénu hledat nebezpečné látky. Záležet bude na tom, zda to bude chtít vedení NATO, které připravuje do Iráku vlastní misi. Dnes jsou v zemi čeští vojáci na pozvání irácké vlády.