V řadách kurdské syrské milice YPG, která se brání u Afrínu, podle Erdogana působí „zbytky od křižáků“. Zřejmě tím narážel na britské a další dobrovolníky, jako byl padlý islandský muž, kteří se vrátili do jednotek YPG, v nichž bojovali proti Islámskému státu, aby jim nyní pomohli čelit turecké invazi.

Podle Erdogana jim to ale nepomůže. „Každý může volat další k odpovědnosti, ale největší odpovědnost má Alláh. A my věříme nejen odvaze našich bezpečnostních sil, ale současně máme víru ve svém srdci,“ pravil Erdogan, který tak využil letitého odporu muslimů vůči křižákům a křesťanům.

Erdogan ve středu opět zopakoval, že se smyčka okolo města Afrínu stahuje: „Trochu jsem se k Afrínu přiblížili. Mým přáním je, aby Afrín úplně padl do večera.“ To se tureckému prezidentovi nakonec nesplnilo.

FOTO: David Ryneš, Novinky

Kurdové ale jeho slova podle ČTK odmítli s tím, že jde o „Erdoganův sen”. Zdroj z Erdoganova úřadu citovaný agenturou Reuters sdělil, že poté výrok korigoval: „Větu našeho prezidenta 'Doufám, že Afrín do večera padne' je třeba chápat jako 'Do večera bude ukončeno obkličování',” sdělil zdroj z Erdoganova úřadu. „Trasy na východě, které teroristé využívali ke vstupu a úniku z oblasti, budou dnes nebo zítra (ve čtvrtek) uzavřeny,” uvedl pak Erdogan.

Erdogan obvinil koalici proti IS z pomoci Kurdům

Erdogan si však už našel záminku, proč by se to nemuselo podařilo. I když jsou všechny přístupové cesty do Afrínu ostřelovány tureckými silami, což přiznávají i Kurdové, i když podle nich ještě město není obklíčená, podle Erdogana kurdská milice našla cestu, jak upevnit své pozice a dostat do oblasti posily a munici.

Příslušníci Turky podporované Svobodné syrské armády postupují východně od Afrínu u vesnice Der Mismis

FOTO: ČTK/AP

„Otevřeli v horách tunely. Kdo to udělal? Udělali to společně s koaličními silami,“ řekl Erdogan. Koaličními silami měl na mysli koalici proti Islámskému státu vedenou Američany. Ta podporovala kurdskou milici YPG v boji proti IS, který dál pokračuje na východě Sýrie.

Podle něj ale ani pomoc koalice nezastaví postup turecké armády a jí podporované Svobodné syrské armády: „Hory, kopce a obce jsou jeden po druhém zabírány našimi hrdinnými vojáky a příslušníky Svobodné syrské armády. Vyčistíme od teroristů Afrín a pak stejným způsobem vyčistíme od teroristů i Manbidž a východní břeh Eufratu. Cílem není územní získat, ale vyčistit oblast od teroristů. Brzy je zničíme ještě tvrději na severu Iráku.“

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan při projevu

FOTO: Kayhan Ozer, ČTK/AP

Erdogan považuje Američany podporovanou kurdskou milici YPG za pouhou odnož turecké separatistické Strany kurdských pracujících, která je označována jako teroristická. Ta má své zázemí v horách na severu Iráku. Turecko její základny opakovaně bombardovalo a podniklo tam i několik pozemních vpádů.

I když Erdogan tvrdí, že cílem je vyčistit oblast při syrsko-tureckých hranicích, aby se tam mohli vrátit syrští uprchlíci, zatím operace vedla jen k další uprchlické vlně desítek tisíc lidí z oblasti Afrínu.