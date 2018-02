Ve čtyřech desítkách zásilek byly i keramické materiály odolné proti vysokým teplotám a kyselinám stejně jako korozi odolné ventily a trubky i teploměry, uvedla tajná zpráva americké komise expertů. V srpnu 2016 Sýrii navštívila severokorejská technická delegace „zapojená do přepravy speciálních odolných ventilů a teploměrů, o nichž je známo, že se používají v programech výroby chemických zbraní”.

Zpráva rovněž uvádí, že severokorejští technici „pokračují v práci v zařízeních na výrobu chemických zbraní a raket v syrských lokalitách Barzá, Adra a Hamá”.

Podle představitele nejmenovaného členského státu OSN byla letos severokorejská firma Rjonhap-2 zapojena do syrského programu balistických raket.

Syrské Středisko pro vědecká studia a výzkum (SSRC), které spadá pod syrskou vládu a bylo nedávno opakovaně terčem izraelských útoků [celá zpráva], je podezřelé, že Severní Koreji platilo přes zprostředkovatele. Nejméně pět zásilek dlaždic odolných proti kyselinám bylo posláno přes čínskou obchodní firmu Cheng Tong Trading Co. Ltd. I když tyto výrobky nejsou na žádném seznamu kontrolovaného materiálu, mohou být využity k obkládání stěn v chemických továrnách. V letech 2016 až 2017 údajně dorazilo do Sýrie 13 kontejnerů s dlaždicemi, které by pokryly plochu 5000 metrů čtverečních, což je dostatečné množství pro rozsáhlý průmyslový projekt, napsala agentura AP.

Sýrie vše popírá

Syrská vláda jakékoli obchodní kontakty s KLDR popírá: „V Sýrii nejsou žádné (severokorejské) technické společnosti a přítomno je jenom pár jednotlivců, kteří působí v oblasti sportu na základě individuálních smluv, aby trénovali atlety a gymnasty.”

Komise už ve své zářijové zprávě uvedla, že „vyšetřuje nahlášenou spolupráci na balistických raketách, zakázaných chemických a konvenčních zbraních.“ Tvrdila, že dvě členské země OSN zachytily zásilky do Sýrie a panovalo podezření, že je zaslal hlavní severokorejský vývozce zbraní přes nastrčené společnosti zastupující SSRC.

Podle expertů KLDR dlouhodobě nabízí vojenské dodávky a zbraňové know-how výměnou za hotovost. Barmě například dodala řadu zbraní včetně vícehlavňových raketometů, balistických raket a raket země–vzduch.

Dlouhodobá spolupráce

Kdy bude zveřejněna nová dvousetstránková zpráva, zatím není jasné, i když se spekuluje o půlce března. „Myslím, že ústředním vzkazem je, že všechny členské státy mají povinnost a odpovědnost dodržovat sankce, které byly uvaleny,“ řekl listu The New York Times mluvčí OSN Stéphane Dujarric. Podle listu The Guardian obsahuje „podstatné nové důkazy” o obchodech KLDR se Sýrií sahajících do roku 2008.

Mezi Sýrií a KLDR existují dlouhodobé vztahy zejména ve vojenské oblasti. Sýrie využívala balistické rakety Scud, které KLDR dále vyvíjela a modernizovala. Panuje také podezření, že s výstavbou severokorejského jaderného reaktoru, který byl zničen při izraelském náletu v roce 2007, pomáhali severokorejští odborníci. [celá zpráva]

Syrská vláda se vlastního chemického arzenálu vzdala pod tlakem v roce 2014. [celá zpráva] Další použití chemických zbraní proti civilistům popírá. Počátkem tohoto měsíce ale mezinárodní vyšetřovací komise OSN oznámila, že začala vyšetřovat další případy možných chemických útoků v Sýrii. O použití chlóru svědčí symptomy lidí, kteří byli v nedávné době zasaženi v Sarákibu provincii Idlib a ve východní Ghútě u Damašku, sdělila OSN. Chlór mohl být znovu použit v obléhané povstalecké enklávě východní Ghúta také v neděli, uvedla ČTK.