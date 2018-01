Na prvním videu, zveřejněném v pondělí, jsou vidět celníci, kteří prohledávají dívčina zavazadla a nacházejí drogy. [celá zpráva] Na druhém je vidět samotná dívka, která zřejmě při výslechu hovoří anglicky o nějakém chlapíkovi z Anglie, poté česky naříká „Ježiš, on mě zabije” a dodává „Ježiš, já to nemůžu říkat”. Z nahrávky není ovšem jasné, o kom hovoří a s kým.

Video je ke zhlédnutí zde.

Češka zadržená na letišti v Láhaur s devíti kilogramy heroinu

FOTO: repro Geo News

List Pakistan Today v pondělí napsal, že celníci mladou ženu, kterou v Láhauru zadrželi údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, odmítají vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF).

Video

Celní prohlídka Terezy H.

Deník dále líčí, že zmíněná oddělení si kvůli tomu, do čí gesce případ spadá, navzájem posílají oficiální dopisy. Právnímu posouzení záležitosti ustoupila veškerá práce všech třech oddělení, uvedl dále s dávkou ironie deník Pakistan Today. Z právního hlediska má pravomoc ženu zadržet a vyšetřit protidrogová jednotka.

České ministerstvo zahraničních věcí odmítlo serveru iRozhlas video komentovat.

Za pašování drog v Pákistánu obvykle padají velmi vysoké tresty, přičemž hrozí i trest smrti. Ten se podle českého ministerstva zahraničí zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.