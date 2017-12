Emiráty zakázaly vstup do země všem Tunisankám, mohly by to být teroristky

Spojené arabské emiráty zakázaly vstup do země ženám cestujícím s tuniským pasem, mají totiž informace, že by mohly spáchat teroristický útok, napsal v úterý britský server Independent s odvoláním na tuniskou agenturu TAP. Aerolinky na tuniských letištích odmítají vzít Tunisanky na paluby letadel mířících do SAE.