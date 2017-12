Hodně zbraní IS pocházelo z amerických a saúdských dodávek syrské opozici

Nezanedbatelná část zbraní a munice, kterou využívali bojovníci Islámského státu, i když ne ta největší, pocházela z dodávek z USA a Saúdské Arábie syrským opozičním skupinám. Uvedla to ve čtvrtek publikovaná analýza o zbraních IS, kterou provedla organizace Výzkum výzbroje v konfliktech (CAR). Podle televize Al-Džazíra měl IS nejvíce zbraní z vyloupených skladišť syrské a irácké armády.