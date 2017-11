Operace se kromě armády účastní také šíitské milice sil lidové mobilizace (PMF). Podle armády se členové IS schovávají na rozsáhlém území v pohraničí. „Cílem operace je předejít tomu, aby se zbylé skupiny Daíš rozptýlily v pouštní oblasti, kterou by používali jako základnu pro budoucí útoky,“ řekl podle agentury Reuters plukovník Salah Karim, který použil pro IS arabský akronym.

Premiér Hajdar Abádí už v úterý řekl, že z vojenského hlediska byl IS již poražen, ale konečné vítězství by chtěl oznámit až poté, co bude tato skupina poražena i v poušti.

Příslušníci iráckých sil se radují z osvobození Rávy.

FOTO: Osamah Waheeb, Reuters

Posledním větším městem, které IS v Iráku držel, byla Ráva. Armáda ho tam porazila minulý pátek. [celá zpráva] Ani v sousední Sýrii už neovládá větší města a je přítomen pouze v části provincie Dajr az-Zaur.

Přesuny ozbrojených skupin vyvolávají strach



Obavy z přesunu bojovníků Islámského státu panují po celém Iráku a v Sýrii. V hornaté oblasti Tuz Churmatu na hranicích Kurdistánu byla začátkem týdne objevena ozbrojená skupina čítající asi pět set lidí, uvedla kurdská televize Rudaw. Panuje podezření, že to mohou být bývalí bojovníci IS, kteří se odštěpili, neboť mají mohutné plnovousy, i když se objevily i názory, že jde o íránské bojovníky.

V oblasti probíhaly střety mezi kurdskými pešmergy a iráckou šíitskou milicí, protože Bagdád se bránil tomu, aby Kurdové vyhlásili nezávislost. Od té doby je tam zhoršená bezpečnostní situace. [celá zpráva]

Pešmergové se odmítli vyjádřit k tomu, o koho jde.