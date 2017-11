„Armádní jednotky podpořené (šíitskou milicí) Hašd Šaabi (PMF) a dobrovolníci z arabských kmenů zcela osvobodili střed města Káim,“ řekl turecké agentuře Anadolu plukovník armády Valid Dulajmi a dodal: „Irácká vlajka byla vztyčena nad budovou místní správy.“

Dulajmi potvrdil starší informaci, že se podařilo ovládnout i nedaleký přechod na hranicích se Sýrií směrem na Abú Kamál, který osvobozují syrské jednotky. [celá zpráva]

Šíitské milice PMF postupují ke Káimu.

FOTO: Reuters

„Poté, co naše síly zabily několik elementů z Islámského státu, ovládly přechod,“ dodal Dulajmí. Byl to poslední přechod na hranicích se Sýrií, který IS držel, poté co se v říjnu podařilo iráckým silám získat kontrolu nad přechody Rabia a Valid.

Irácké jednotky pronikly do města během pátku. Velitel elitní proteroristické jednotky CTS Numan Abid Zubai po poledni oznámil, že jeho síly „zahájily útok na centrum Káimu“.

Káim padl ve stejný den, kdy Sýrie oznámila, že se jí podařilo zcela osvobodit Dajr az-Zaur. Dobyt byl už ve čtvrtek večer. [celá zpráva]