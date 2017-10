Program balistických raket kvůli Trumpovi urychlíme, vzkázaly íránské revoluční gardy

Íránské revoluční gardy, což jsou íránské elitní ozbrojené síly působící odděleně od policie a armády, ve čtvrtek oznámily, že urychlí a rozšíří program vývoje a zavádění balistických raket do své výzbroje. Udělají to navzdory přání EU a Států, aby program pozastavily. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním a íránskou polostátní tiskovou agenturu Tasmín.